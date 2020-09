Marotta: “Mille tifosi allo stadio non significativi per bilancio. Speriamo almeno nel 40% nei prossimi mesi” (Di domenica 20 settembre 2020) Beppe Marotta fa il punto sulla situazione legata al ritorno dei tifosi allo stadio. L'amministratore delegato dell'Inter ha appreso con gioia il ritorno di 1000 tifosi negli impianti di calcio ma allo stesso tempo è concreto riguardo all'impatto, praticamente nullo, sul bilancio dei club.Marotta: "Speriamo nel 40% di capienza"caption id="attachment 759853" align="alignnone" width="594" Marotta Inter (getty images)/captionParlando a La Stampa, Marotta ha detto: "Il Governo ha accolto le nostre richieste? Sì, è un ottimo segnale. Lo salutiamo con grande senso di responsabilità. Le società saranno sicuramente in grado di garantire la sicurezza e la tutela della salute ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Beppefa il punto sulla situazione legata al ritorno dei. L'amministratore delegato dell'Inter ha appreso con gioia il ritorno di 1000negli impianti di calcio mastesso tempo è concreto riguardo all'impatto, praticamente nullo, suldei club.: "nel 40% di capienza"caption id="attachment 759853" align="alignnone" width="594"Inter (getty images)/captionParlando a La Stampa,ha detto: "Il Governo ha accolto le nostre richieste? Sì, è un ottimo segnale. Lo salutiamo con grande senso di responsabilità. Le società saranno sicuramente in grado di garantire la sicurezza e la tutela della salute ...

EasyGadget_ID : RT @Sport_Mediaset: Per #Marotta i mille spettatori non bastano: 'Puntiamo a riempire il 40% degli stadi'. #SportMediaset - CronacheTweet : L'ad dell'#Inter Beppe #Marotta ha detto la sua sulla riapertura parziale degli impianti - Sport_Mediaset : Per #Marotta i mille spettatori non bastano: 'Puntiamo a riempire il 40% degli stadi'. #SportMediaset - ItaSportPress : Marotta: 'Mille tifosi allo stadio non significativi per bilancio. Speriamo almeno nel 40% nei prossimi mesi' -… - TUTTOJUVE_COM : Marotta: 'Stadi aperti ottimo segnale, ma speriamo di poter andare oltre mille già nei prossimi mesi' -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta “Mille Partite rinviate Serie A, Marotta: «Campionato falsato. Hanno sbagliato» Corriere della Sera