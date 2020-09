Mario Rui | «Preparazione diversa | abbiamo lavorato tanto e più velocemente»

(Di domenica 20 settembre 2020)Rui, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match contro il ParmaRui, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match contro il Parma. Le sue parole. «Quest’anno laè stata un po’, per noi e per tutte le altre squadre.e più veloce del solito, i carichi sono aumentati in un numero ridotto di giorni, ma la squadra è pronta sia dal punto di vista fisico che mentale». Leggi su Calcionews24.com

Curiosità per la prima di Liverani che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Darmian e Pezzella mentre nel mezzo spazio a Iacoponi e Bruno Alv ...È il giorno di Parma-Napoli: gli azzurri debuttano in questo strano campionato davanti ai mille spettatori del Tardini. La rosa è ancora incompleta, ma la voglia di ...