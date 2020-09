Ma quanto si risparmia (davvero) con il taglio dei parlamentari (Di domenica 20 settembre 2020) Referendum 2020, quanto si risparmia davvero con il taglio dei parlamentari. Le prime stime e i conti “effettivi” sulla riforma. Con l’Italia al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari, gli indecisi sono alla ricerca delle ultime informazioni prima di recarsi al seggio per esercitare il proprio diritto (e dovere) di voto. E i più attenti avranno notato come, a differenza del momento in cui il taglio dei parlamentari era stato promosso, negli ultimi giorni prima del voto l’aspetto economico di fatto è passato in secondo piano anche nelle argomentazioni dei sostenitori del Sì. E in effetti la questione economica, quella del taglio dei costi della politica, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020) Referendum 2020,sicon ildei. Le prime stime e i conti “effettivi” sulla riforma. Con l’Italia al voto per il referendum suldei, gli indecisi sono alla ricerca delle ultime informazioni prima di recarsi al seggio per esercitare il proprio diritto (e dovere) di voto. E i più attenti avranno notato come, a differenza del momento in cui ildeiera stato promosso, negli ultimi giorni prima del voto l’aspetto economico di fatto è passato in secondo piano anche nelle argomentazioni dei sostenitori del Sì. E in effetti la questione economica, quella deldei costi della politica, ...

Il referendum costituzionale all’esame degli elettori propone un taglio dei parlamentari: alla Camera passerebbero da 630 a 400 mentre al Senato scenderebbero da 315 a 200. Chi è favorevole e quindi v ...

Il superbonus del 110%, istituito dal Governo con il decreto Rilancio per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sta suscitando un enorme interesse. La ripresa autunnale è il momento ...

Lo scorso 18 settembre sono state pubblicate sul sito web ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario tutta una serie di decisioni anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio la sentenz ...

