Luciana Castellina: "Rossana Rossanda era una giraffa all'interno del comunismo" (Di domenica 20 settembre 2020) Luciana Castellina risponde al telefono – quando la linea è finalmente libera - con una voce da ragazza: “Ho visto Rossana l’altro ieri per l’ultima volta. Passavo spesso a raccontarle le novità, lei era malata nel corpo ma lucidissima. Aveva ancora voglia di leggere, informarsi, parlare con i giovani”. Militante politica nella sinistra comunista, ex parlamentare, co-fondatrice del “Manifesto”, scrittrice e giornalista, moglie di Alfredo Reichlin, auto-definitasi per i suoi novant’anni “ancora una comunista ribelle”, Castellina ha diviso con Rossanda quasi settant’anni di lotte politiche e di grande amicizia.Che cosa ci ha lasciato in eredità Rossana Rossanda e che cosa ci ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 settembre 2020)risponde al telefono – quando la linea è finalmente libera - con una voce da ragazza: “Ho vistol’altro ieri per l’ultima volta. Passavo spesso a raccontarle le novità, lei era malata nel corpo ma lucidissima. Aveva ancora voglia di leggere, informarsi, parlare con i giovani”. Militante politica nella sinistra comunista, ex parlamentare, co-fondatrice del “Manifesto”, scrittrice e giornalista, moglie di Alfredo Reichlin, auto-definitasi per i suoi novant’anni “ancora una comunista ribelle”,ha diviso conquasi settant’anni di lotte politiche e di grande amicizia.Che cosa ci ha lasciato in ereditàe che cosa ci ...

TgLa7 : E' scomparsa all'età di 96 anni #RossanaRossanda, intellettuale, giornalista e figura di riferimento della sinistra… - ilriformista : Rossana Rossanda, il ricordo di Luciana Castellina: “Oggi dovevamo andare a votare No insieme' - TreTsun : RT @ilmanifesto: Un articolo recente di Rossana Rossanda, fondatrice de il manifesto, scomparsa a Roma poche ore fa. Nel pezzo, in occasion… - ticotea : RT @ilmanifesto: Un articolo recente di Rossana Rossanda, fondatrice de il manifesto, scomparsa a Roma poche ore fa. Nel pezzo, in occasion… - coriolanogiorgi : RT @HuffPostItalia: Luciana Castellina: 'Rossana Rossanda era una giraffa all'interno del comunismo' -