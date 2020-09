“Lucia Annibali misera infame”, trovato e denunciato l’autore degli insulti sul web (Di domenica 20 settembre 2020) Identificato e denunciato dalla Polizia Postale l’autore degli insulti shock lanciati a Lucia Annibali. Nel mese di febbraio scorso, con la proposta di un emendamento al decreto “Milleproroghe”, la deputata era diventata bersaglio di attacchi via web. Rintracciato e denunciato l’autore dei messaggi d’odio pubblicati sul web contro la deputata Lucia Annibali. L’uomo, un 53enne … L'articolo “Lucia Annibali misera infame”, trovato e denunciato l’autore degli insulti sul web proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 settembre 2020) Identificato edalla Polizia Postale l’autoreshock lanciati a Lucia. Nel mese di febbraio scorso, con la proposta di un emendamento al decreto “Milleproroghe”, la deputata era diventata bersaglio di attacchi via web. Rintracciato el’autore dei messaggi d’odio pubblicati sul web contro la deputata Lucia. L’uomo, un 53enne … L'articolo “Luciainfame”,l’autoresul web proviene da www.meteoweek.com.

