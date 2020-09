Loredana Lecciso stupenda a bordo piscina e Al Bano gongola – FOTO (Di domenica 20 settembre 2020) Loredana Lecciso. La compagna di AlBano Carrisi si mostra in splendida forma in uno scatto pubblicato dal suo seguitissimo profilo Instagram Chi auspicava un imminente matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso dovrà drasticamente ridurre le proprie aspettative. L’attesa a quanto pare sarebbe lunga. “No, almeno per i prossimi 30 anni” – così ha sentenziato … L'articolo Loredana Lecciso stupenda a bordo piscina e Al Bano gongola – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 settembre 2020). La compagna di AlCarrisi si mostra in splendida forma in uno scatto pubblicato dal suo seguitissimo profilo Instagram Chi auspicava un imminente matrimonio tra Aldovrà drasticamente ridurre le proprie aspettative. L’attesa a quanto pare sarebbe lunga. “No, almeno per i prossimi 30 anni” – così ha sentenziato … L'articoloe Alproviene da YesLife.it.

