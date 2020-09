Loredana Bertè | lo stile rock della musica italiana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 settembre 2020)Bertè-photo credits:webBertè, nata il 20 settembre 1950, quest’anno taglia il traguardo dei 70 anni. Dopo il suo esordio come attrice ballerina, con gli anni capirà che la sua strada sarà quella del canto. Il successo arriva tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80, con i brani Sei bellissima, Dedicato, E la luna bussò e Non sono una signora. La Bertè rappresenta una delle voci più potenti nel panoramale italiano. Insieme al talento e alla poliedricità, la cantante è nota per le vicissitudini complesse che hanno segnato la sua vita turbolenta. Dall’infanzia difficile alla prematura scomparsasorella Mia Martini, attraverso il canto la Bertè dà sfogo alla rabbia che ...