Loredana Bertè: "Ero terrorizzata, mi ha violentata e riempita di botte". Il drammatico racconto a Verissimo (Di domenica 20 settembre 2020) Loredana Bertè compie oggi, 20 settembre, 70 anni e, vista l'occasione, ha deciso di festeggiare con una lunga intervista a Verissimo, dove ha ripercorso la sua vita raccontando a Silvia Toffanin diversi aneddoti privati, compresi i più drammatici. "In genere non festeggio il compleanno, ma domani (oggi, ndr) è anche il compleanno di Mimì e della mia carissima amica Asia Argento. Dicono che i 70 siano i nuovi 50, per una volta festeggerò anche io", ha esordito la cantante dedicando un pensiero anche alla sorella Mia Martini. Poi ha riavvolto il nastro ed ha iniziato a ricordare la sua adolescenza, fatta di serate al Piper e di una grande amicizia con Renato Zero, interrotta bruscamente da un terribile avvenimento. "Avevo 16 anni, facevo serate con le collettine ed eravamo in giro per ...

