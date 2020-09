Londra valuta un nuovo lockdown da martedi, riguarderà 15 miloni di persone (Di domenica 20 settembre 2020) Possibile nuove e drastiche restrizioni nel Regno Unito dopo l'incremento esponenziale dei contagi: in un giorno quasi 4.000. Il ministro della Sanità: 'Siamo a un punto critico' Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 settembre 2020) Possibile nuove e drastiche restrizioni nel Regno Unito dopo l'incremento esponenziale dei contagi: in un giorno quasi 4.000. Il ministro della Sanità: 'Siamo a un punto critico'

SkyTG24 : Coronavirus Uk, picco di 4.400 contagi in 24 ore. Si valuta il lockdown a Londra - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Gb: 'Siamo a un punto critico, si valuta lockdown a Londra' #coronavirus - repubblica : Coronavirus nel mondo: in India 92mila nuovi contagi. Gb, governo valuta lockdown a Londra [aggiornamento delle 13:… - salidaparallela : RT @ElioLannutti: Coronavirus nel mondo: in India 92mila nuovi contagi. Gb, governo valuta lockdown a Londra - MauroBenetti6 : RT @ElioLannutti: Coronavirus nel mondo: in India 92mila nuovi contagi. Gb, governo valuta lockdown a Londra -