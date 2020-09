L’Oms loda l’Italia: “Esempio contro il coronavirus, non abbassare la guardia” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso un giudizio positivo su come l’Italia ha gestito la pandemia del coronavirus. ASSISI – L’Oms si congratula con l’Italia per come è stata gestita l’emergenza legata alla pandemia del Covid-19. Ghebreyesus: “Italia esempio scintillante” Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in collegamento con il forum ad Assisi ‘Cortile di Francesco’, ha detto: “Nel contrasto della pandemia l’Italia è stata un esempio scintillante, con unità nazionale e solidarietà, impegno comune e umiltà anche la situazione peggiore si può invertire… Esprimo apprezzamento al presidente Mattarella, il primo ministro Conte, il ministro ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020) Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso un giudizio positivo su come l’Italia ha gestito la pandemia del. ASSISI – L’Oms si congratula con l’Italia per come è stata gestita l’emergenza legata alla pandemia del Covid-19. Ghebreyesus: “Italia esempio scintillante” Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in collegamento con il forum ad Assisi ‘Cortile di Francesco’, ha detto: “Nel contrasto della pandemia l’Italia è stata un esempio scintillante, con unità nazionale e solidarietà, impegno comune e umiltà anche la situazione peggiore si può invertire… Esprimo apprezzamento al presidente Mattarella, il primo ministro Conte, il ministro ...

NewsMondo1 : L’Oms loda l’Italia: “Esempio contro il coronavirus, non abbassare la guardia” - alceo67 : @Zippo88lrr Che poi, certi media 1.sono in ginocchio di fronte all'oms eccetto quando, non è la prima volta, loda l… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Oms loda