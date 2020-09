L'ombra del nuovo Isis si allunga sull'Europa (Di domenica 20 settembre 2020) La fine dello Stato islamico in Siria ha dato impulso ad attentati nel Vecchio continente, con foreign fighter in rientro che rappresentano una minaccia concretissima. Intanto, in Medioriente, i «combattenti attivi» sono migliaia e l'Africa è la frontiera più avanzata del proselitismo jihadista.Osama Bin Laden e Al Baghdadi sono morti, ma il terrorismo è più vivo che mai. Questo perché tutte le organizzazioni jihadiste sono deliberatamente concepite per garantirne la sopravvivenza, anche dopo la scomparsa dei propri leader. E la clamorosa uccisione del Califfo dell'Isis non fa purtroppo eccezione, visto che la sua sostituzione con lo sconosciuto Al Quraishi è stata pressoché immediata. Così come Al Qaeda non si è estinta dopo la fine di Bin Laden, ma persevera sotto la guida del suo numero due, ... Leggi su panorama (Di domenica 20 settembre 2020) La fine dello Stato islamico in Siria ha dato impulso ad attentati nel Vecchio continente, con foreign fighter in rientro che rappresentano una minaccia concretissima. Intanto, in Medioriente, i «combattenti attivi» sono migliaia e l'Africa è la frontiera più avanzata del proselitismo jihadista.Osama Bin Laden e Al Baghdadi sono morti, ma il terrorismo è più vivo che mai. Questo perché tutte le organizzazioni jihadiste sono deliberatamente concepite per garantirne la sopravvivenza, anche dopo la scomparsa dei propri leader. E la clamorosa uccisione del Califfo dell'non fa purtroppo eccezione, visto che la sua sostituzione con lo sconosciuto Al Quraishi è stata pressoché immediata. Così come Al Qaeda non si è estinta dopo la fine di Bin Laden, ma persevera sotto la guida del suo numero due, ...

Ultime Notizie dalla rete : ombra del Referendum e suppletive, si vota Alle urne l'ombra del coronavirus L'Unione Sarda.it Sul voto l'ombra del virus

Sono 1.357.145 i sardi (oltre 46 milioni di italiani) chiamati a votare nelle 1.838 sezioni allestite per il referendum sul taglio dei parlamentari. Se vince il sì, la Camera passerà dagli attuali 630 ...

Election day, si vota all'ombra del Covid

Oltre 46 milioni di italiani ai seggi per il referendum sul taglio dei parlamentari (230 alla Camera e 115 in Senato), ma anche per eleggere le nuove amministrazioni in sette Regioni. Al voto Veneto, ...

I servizi di salute mentale tra recovery e resilienza

I presupposti epistemologici su cui si articolano entrambi i concetti riportati nel titolo considerano la salute mentale un bene intangibile che contribuisce alla costruzione del capitale sociale dell ...

