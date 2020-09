Lockdown all'italiana, Enrico Vanzina risponde alle critiche: "Codardi dietro profili falsi" (Di domenica 20 settembre 2020) Enrico Vanzina risponde alle critiche ricevute per Lockdown all'italiana, il suo film sulla quarantena forzata affrontata in primavera: 'Ho portato un film nei cinema che sono sul lastrico'. In un'intervista rilasciata al Corriere, Enrico Vanzina ha risposto alle tante critiche scatenate dalla locandina del suo nuovo film, Lockdown all'italiana, giudicato inappropriato perché volto ad ironizzare sulla tragedia vissuta (anche) in Italia durante il picco dell'emergenza Coronavirus. Negli ultimi giorni non si è fatto altro che discutere della locandina di Lockdown all'italiana, il nuovo film di Enrico ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 settembre 2020)ricevute perall', il suo film sulla quarantena forzata affrontata in primavera: 'Ho portato un film nei cinema che sono sul lastrico'. In un'intervista rilasciata al Corriere,ha rispostotantescatenate dalla locandina del suo nuovo film,all', giudicato inappropriato perché volto ad ironizzare sulla tragedia vissuta (anche) in Italia durante il picco dell'emergenza Coronavirus. Negli ultimi giorni non si è fatto altro che discutere della locandina diall', il nuovo film di...

