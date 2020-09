Livorno | guardia costiera soccorre imbarcazione all’Isola del Giglio | imbarcava acqua

(Di domenica 20 settembre 2020) All'arrivo dei mezzi della3 dei 4 diportisti presenti a bordo, tutti in buone condizioni di salute, sono stati fatti salire sulla motovedetta

’MayDay’ al largo delle coste di Isola del Giglio ieri intorno a mezzogiorno. Una barca a vela con 4 persone a bordo ha chiesto aiuto perchè ad un certo punto ha iniziato a imbarcare acqua. L’imbarcaz ...Poco dopo mezzogiorno di ieri (19 settembre) giungeva, via radio sul canale 16 VHF, una chiamata di MAYDAY da parte di una unità a vela di 10 metri, con a bordo 4 persone, che si trovava a circa 1,5 m ...Isola del Giglio (Grossseto), 19 settembre 2020 - Una disavventura che poteva trasformarsi in tragedia, se solo non fosse intervenuta prontamente la Guardia Costiera. Quattro persone a bordo di una ba ...