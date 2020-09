Liverpool ancora super | 2-0 al Chelsea Lampard | “Condizionati dall’espulsione”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 20 settembre 2020) I campioni d'Inghilterra avvertono la concorrenza: farli abdicare non sarà affatto semplice. Ilha dovuto aspettare trent'anni prima di tornare a vincere la Premier League e non ha alcuna intenzione di attendere così a lungo. I Reds di Jurgen Klopp mostrano i muscoli nel big match della seconda giornata di campionato. La squadra detentrice del titolo si impone per 2-0 in casa del, che molti consideravano come una seria pretendente al titolo. Nella ripresa Mané si scatena con una doppietta. Al 50' finalizza una bella azione avviata da Salah e Firmino. Quattro minuti dopo sfrutta un clamoroso regalo di Kepa che gli regala il pallone del raddoppio. Non sbaglia il collega Alisson che para a Jorginho il rigore del possibile 1-2. Determinante anche l'espulsione di Christensen per fallo da ultimo uomo a fine primo ...