LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 42-29, finale Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 20 settembre 2020) Il primo trofeo dell’anno sarà assegnato nella finale tra AX Armani Exchange e Segafredo Virtus Bologna. Al PalaDozza finale della Supercoppa 2020 di Serie A1, i meneghini sono ancora imbattuti nel torneo e vogliono mettere la ciliegina sulla torta. Una sconfitta nel derby contro la Fortitudo per le V nere che adesso avranno però il vantaggio di giocare una finale in casa. Segui il match dalle ore 18.00 di domenica 20 settembre, DIRETTA testuale su Sportface. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Olimpia Milano-Virtus Bologna 42-29 18′ ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Il primo trofeo dell’anno sarà assegnato nellatra AX Armani Exchange e Segafredo. Al PalaDozzadelladi Serie A1, i meneghini sono ancora imbattuti nel torneo e vogliono mettere la ciliegina sulla torta. Una sconfitta nel derby contro la Fortitudo per le V nere che adesso avranno però il vantaggio di giocare unain casa. Segui il match dalle ore 18.00 di domenica 20 settembre,testuale su Sportface. IL REGOLAMENTO DELLARISULTATI E CLASSIFICHEAGGIORNA LA42-29 18′ ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 0-2 finale Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Virtus… - mariocastelli : RT @Eurosport_IT: SUPERCOPPA: ATTO FINALE ???? E' il giorno della finale, Olimpia Milano e Virtus Bologna si giocano il primo trofeo della… - sportface2016 : #LBASupercoppa LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna, RISULTATO IN DIRETTA. Segui il match dalle ore 18.00 - fabiocavagnera : Tutto è pronto per l'attesissima finale di Supercoppa: seguila con noi LIVE dalla Segafredo Arena! #olimpiamilano… - OlimpiaMiNews : Tutto è pronto per l'attesissima finale di Supercoppa: seguila con noi LIVE dalla Segafredo Arena! #olimpiamilano… -