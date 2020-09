Live Non è la D’Urso, furiosa lite Parietti-Collovati sulla foto del pube di Arisa (Di domenica 20 settembre 2020) La puntata di questa sera di Live Non è la D’Urso è iniziata all’insegna di due temi importanti e attuali: la violenza omofoba e il body shaming. Il primo caso è stato trattato ospitando il caso di Rosa e Ambra, giovani aggredite a Novara. Da lì, si è passati all’argomento del corpo, femminile nello specifico, ed è tornata in auge la foto di Arisa che ha tanto creato scandalo, ed è partita la litigata tra la Parietti l’opininista. Arisa e la foto del pube, scontro tra Alba Parietti e la Collovati Ospite in studio c’è proprio Caterina Collovati, che dopo la foto di Arisa aveva tuonato allo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 settembre 2020) La puntata di questa sera diNon è la D’Urso è iniziata all’insegna di due temi importanti e attuali: la violenza omofoba e il body shaming. Il primo caso è stato trattato ospitando il caso di Rosa e Ambra, giovani aggredite a Novara. Da lì, si è passati all’argomento del corpo, femminile nello specifico, ed è tornata in auge ladiche ha tanto creato scandalo, ed è partita la litigata tra lal’opininista.e ladel, scontro tra Albae laOspite in studio c’è proprio Caterina, che dopo ladiaveva tuonato allo ...

