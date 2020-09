Linea Verde Life riaccende il mezzogiorno di Rai 1 con Daniela Ferolla e Marcello Masi: ascolti vincenti (Di domenica 20 settembre 2020) E’ possibile avere oltre 2 milioni di spettatori davanti alla tv al sabato mattina? Si è possibile lo hanno dimostrato prima Tiberio Timperi e Monica Setta con il loro UnoMattina in famiglia e poi Marcello Masi e Daniela Ferolla che nel mezzogiorno della rete, riaccendono Rai 1. Un settembre complicato per diversi programmi quello che è iniziato ormai da 20 giorni ma per Linea Verde Life nessun problema al debutto, anzi. Nel mezzogiorni di Rai 1 tornano 2 milioni di spettatori, numeri ben lontani da quelli raccolti nella settimana. Del resto Coletta è stato costretto a correre ai ripari a causa del flop di C’è tempo per e a pensare a un rimedio immediato per non affossare anche Antonella Clerici, che riparte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 settembre 2020) E’ possibile avere oltre 2 milioni di spettatori davanti alla tv al sabato mattina? Si è possibile lo hanno dimostrato prima Tiberio Timperi e Monica Setta con il loro UnoMattina in famiglia e poiche neldella rete, riaccendono Rai 1. Un settembre complicato per diversi programmi quello che è iniziato ormai da 20 giorni ma pernessun problema al debutto, anzi. Nel mezzogiorni di Rai 1 tornano 2 milioni di spettatori, numeri ben lontani da quelli raccolti nella settimana. Del resto Coletta è stato costretto a correre ai ripari a causa del flop di C’è tempo per e a pensare a un rimedio immediato per non affossare anche Antonella Clerici, che riparte ...

