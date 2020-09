L’India è il Paese con il maggior incremento di nuovi positivi: oltre 92mila nelle ultime 24 ore (Di domenica 20 settembre 2020) Mentre in Europa (e nel resto del Mondo) la pandemia iniziava a raggiungere i picchi nelle rispettive curve epidemiologiche, in India la situazione sembrava essere sotto controllo. Poi, a partire dalla fine di maggio, il numero dei contagio ha intrapreso una crescita esponenziale e costante che ha consegnato, nelle ultime 24 ore, la cifra di oltre 92mila nuovi infettati conteggiati nelle sole ultime ore. E su quelle macro-cifre si sta muovendo il Coronavirus in India, con il Paese che da mesi non riesce a mettere a freno l’aumento delle infezioni (e delle vittime). LEGGI ANCHE > La storia degli otto No-Mask indonesiani puniti facendogli scavare le tombe per le vittime Covid Perché oltre ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 20 settembre 2020) Mentre in Europa (e nel resto del Mondo) la pandemia iniziava a raggiungere i picchirispettive curve epidemiologiche, in India la situazione sembrava essere sotto controllo. Poi, a partire dalla fine di maggio, il numero dei contagio ha intrapreso una crescita esponenziale e costante che ha consegnato,24 ore, la cifra diinfettati conteggiatisoleore. E su quelle macro-cifre si sta muovendo il Coronavirus in India, con ilche da mesi non riesce a mettere a freno l’aumento delle infezioni (e delle vittime). LEGGI ANCHE > La storia degli otto No-Mask indonesiani puniti facendogli scavare le tombe per le vittime Covid Perché...

