Liga, solo un pareggio per il Real Madrid all’esordio [FOTO] (Di domenica 20 settembre 2020) Esordio deludente per il Real Madrid nel primo match della Liga spagnola, impresa del Real Sociedad che è riuscito a strappare un punto prezioso, 0-0 il risultato finale. La squadra di Zinedine Zidane è sembrata in difficoltà dal punto di vista fisico e poco lucida in fase Realizzativa, in particolar modo Benzema non è riuscito a mettere in mostra le sue caratteristiche. Qualche occasione anche per i padroni di casa che, però, si sono accontentati del pareggio. I Blancos dovranno cambiare passo, le difficoltà del Barcellona non devono ingannare, sono tante le squadre in corsa per il titolo. Il Real Madrid sale a 1 punto, secondo pareggio consecutivo per il Real Sociedad a ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) Esordio deludente per ilnel primo match dellaspagnola, impresa delSociedad che è riuscito a strappare un punto prezioso, 0-0 il risultato finale. La squadra di Zinedine Zidane è sembrata in difficoltà dal punto di vista fisico e poco lucida in faseizzativa, in particolar modo Benzema non è riuscito a mettere in mostra le sue caratteristiche. Qualche occasione anche per i padroni di casa che, però, si sono accontentati del. I Blancos dovranno cambiare passo, le difficoltà del Barcellona non devono ingannare, sono tante le squadre in corsa per il titolo. Ilsale a 1 punto, secondoconsecutivo per ilSociedad a ...

CalcioWeb : #Liga, solo un pareggio per il #RealMadrid all'esordio [FOTO] - - sportli26181512 : Real Madrid, solo un pari con la Real Sociedad di David Silva: Partenza con il freno a mano tirato per gli spuntati… - AleBaroAB : Che strano... nessun aiuto arbitrale al Madrid e infatti Real Sociedad-Real Madrid finita 0-0. Parte con un pareggi… - ilpeti68 : @DAZN_IT come mai non mettete più il commento in italiano nelle partite della Liga?? È solo per oggi, è un caso?? I… - LeoWolf1992 : MERCATO IN USCITA #PauLopez, altalenante, ha mercato in Liga #Cristante, può fare solo il Trequartista ma in quel r… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga solo Real Madrid, partenza lenta: 0-0 a San Sebastian. In vetta Granada e Betis La Gazzetta dello Sport Calciomercato Lazio, UFFICIALE: cessione in Liga

Dopo solo un anno in biancoceleste, Jony saluta la Lazio per fare ritorno in Spagna. È ufficiale il trasferimento del laterale 29enne all’Osasuna. A darne l’annuncio è lo stesso club attraverso un com ...

Liga: Il Celta stende il Valencia, il Villarreal vince in rimonta

Giornata due di Liga. L’apertura del turno è spettato al Villareal che ha ospitato l’Eibar a L’Estadio de la Ceramica. Passati in vantaggio gli ospiti al 50’ con Martinez, i padroni di casa sono riusc ...

Calciomercato Lazio, Jony pronto all'addio: i dettagli

Jony è pronto a salutare la Lazio, in particolare per tornare in Liga. Lo spagnolo, dopo solo una stagione con la maglia biancoceleste, potrebbe salutare la Capitale e tornare in patria. Secondo l'edi ...

Dopo solo un anno in biancoceleste, Jony saluta la Lazio per fare ritorno in Spagna. È ufficiale il trasferimento del laterale 29enne all’Osasuna. A darne l’annuncio è lo stesso club attraverso un com ...Giornata due di Liga. L’apertura del turno è spettato al Villareal che ha ospitato l’Eibar a L’Estadio de la Ceramica. Passati in vantaggio gli ospiti al 50’ con Martinez, i padroni di casa sono riusc ...Jony è pronto a salutare la Lazio, in particolare per tornare in Liga. Lo spagnolo, dopo solo una stagione con la maglia biancoceleste, potrebbe salutare la Capitale e tornare in patria. Secondo l'edi ...