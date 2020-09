‘Libertà’ sarà il tema del prossimo FestivalFilosofia (Di domenica 20 settembre 2020) MODENA – “Libertà” è la parola scelta per la prossima edizione del FestivalFilosofia. E’ stata annunciata in conferenza stampa, poco fa, in chiusura del ventennale, dal sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, che ha voluto sottolineare l’importanza di aver organizzato il Festival in questo momento storico difficile, perchè “avevamo bisogno- ha dichiarato- di tornare dentro la nostra comunità”; “dal 17 al 19 settembre 2021“ si ragionerà su questo tema che “fa tremare i polsi” ha aggiunto. Leggi su dire (Di domenica 20 settembre 2020) MODENA – “Libertà” è la parola scelta per la prossima edizione del FestivalFilosofia. E’ stata annunciata in conferenza stampa, poco fa, in chiusura del ventennale, dal sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, che ha voluto sottolineare l’importanza di aver organizzato il Festival in questo momento storico difficile, perchè “avevamo bisogno- ha dichiarato- di tornare dentro la nostra comunità”; “dal 17 al 19 settembre 2021“ si ragionerà su questo tema che “fa tremare i polsi” ha aggiunto.

