Leicester, Cengiz Under: «Ho sempre sognato di giocare in Premier League» (Di domenica 20 settembre 2020) Cengiz Under ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Leicester al sito ufficiale delle Foxes Cengiz Under ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Leicester al sito ufficiale delle Foxes. Le sue parole. «Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con il Leicester. Ho sempre voluto giocare in Inghilterra e questa è una grande opportunità per giocare in Premier League. Proverò ad aiutare i miei compagni sia in campo che fuori, credo che potrò migliorare ogni giorno. Penso di essere veloce e posso creare molte occasioni per i miei compagni. Sono molto felice perché il mio migliore amico gioca con in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020)ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore delal sito ufficiale delle Foxesha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore delal sito ufficiale delle Foxes. Le sue parole. «Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con il. Hovolutoin Inghilterra e questa è una grande opportunità perin. Proverò ad aiutare i miei compagni sia in campo che fuori, credo che potrò migliorare ogni giorno. Penso di essere veloce e posso creare molte occasioni per i miei compagni. Sono molto felice perché il mio migliore amico gioca con in ...

