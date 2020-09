Leali razzista con Enock ora rischia di nuovo la squalifica (Di domenica 20 settembre 2020) Al Grande Fratello, Fausto Leali finisce al centro di una nuova polemica social: “Ne*ro è la razza, nero la pelle. Gli italiani vogliono fare i buonisti”. Enock Barwuah sbotta: “Basta sei offensivo” e i coinquilini lo esortano a cambiare linguaggio. Fulvio Abbate: “Non è più lui. Ha stati di smarrimento”. Dopo l'elogio su Mussolini (“ha fatto tante cose buone”), derubricato a infelice battuta da Alfonso Signorini, Fausto Leali ci ricasca. Ieri notte, il gruppo si stava applaudendo reciprocamente per i lavori effettuati in casa e Leali ha detto a Enock: “A lui niente applauso perché è ne*ro”, il fratello di Balotelli è rimasto di stucco, ma ha reagito con maturità: “Non devi usare quella ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) Al Grande Fratello, Faustofinisce al centro di una nuova polemica social: “Ne*ro è la razza, nero la pelle. Gli italiani vogliono fare i buonisti”.Barwuah sbotta: “Basta sei offensivo” e i coinquilini lo esortano a cambiare linguaggio. Fulvio Abbate: “Non è più lui. Ha stati di smarrimento”. Dopo l'elogio su Mussolini (“ha fatto tante cose buone”), derubricato a infelice battuta da Alfonso Signorini, Faustoci ricasca. Ieri notte, il gruppo si stava applaudendo reciprocamente per i lavori effettuati in casa eha detto a: “A lui niente applauso perché è ne*ro”, il fratello di Balotelli è rimasto di stucco, ma ha reagito con maturità: “Non devi usare quella ...

