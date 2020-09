“Le strade del male” | possiamo scegliere il nostro futuro?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 settembre 2020) Ledel male – Photo Credits: web Il 16 settembre 2020 Netflix distribuisce Ledel male, adattamento del romanzo omonimo, e pluripremiato, di Donald Ray Pollock. Antonio Campos, regista di origini italo-brasiliane, rende omaggio allo scrittore permettendogli di raccontare la storia in voice over. E si circonda per il suo thriller di un cast straordinario che comprende, tra gli altri, Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård e Mia Wasikowska. Un thriller che più che tenerci col fiato sospeso ci accompagna, senza considerabili colpi di scena, nelle lunghe tragedie dei personaggi. Questi si attraggono e si respingono, per quasi due ore e trenta di durata, lungo ledesolate degli Stati Uniti del secondo dopoguerra. Ma non riescono mai ad allontanarsi veramente dal luogo che origina il male: ...