LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI SPORTIVI DI OGGI 20 SETTEMBRE AL BISTROT DE LA GARE

Ultime Notizie dalla rete : PRIME PAGINE Rassegna stampa, le prime pagine di oggi Calcio Hellas LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI OGGI 19 SETTEMBRE AL BISTROT DE LA GARE

La rassegna stampa al Bistrot de la Gare di Aosta.

La prima pagina de La Gazzetta: “Dirige Pirlo”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo centrale è dedicato all’arrivo all’Inter di un ex giocatore juventino, ossia Arturo Vidal: il cileno arriverà questa sera a Milano, ...

Corsera - Stadi aperti a mille spettatori, oggi tocca alla Juve

"Stadi riaperti a mille spettatori". E' questo il titolo d'apertura del Corriere della Sera, che in prima pagina dedica ampio spazio alla decisione del governo di riaprire gli stadi per mille spettato ...

