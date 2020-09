Le misure anti coronavirus per votare (Di domenica 20 settembre 2020) A chi si presenta ai seggi per votare oggi e domani per il referendum per il taglio dei parlamentari o per le elezioni regionali non verrà misurata la febbre. Ma non si può recare alle urne con sintomi compatibili con quelli di COVID-19 e con una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo. Per evitare assembramenti verranno disposte aree di attesa e i soggetti deboli, come ad esempio gli anziani, avranno la precedenza. Il Corriere riassume quali sono le misure per votare con l’emergenza coronavirus: Documento valido, tessera elettorale e mascherina obbligatoria. Questo il kit indispensabile dell’elettore, con cui tra oggi e domani ci si dovrà presentare al seggio per la prima chiamata alle urne nell’era del Covid-19, che coinvolgerà più di 46 milioni di italiani (altri ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) A chi si presenta ai seggi peroggi e domani per il referendum per il taglio dei parlamentari o per le elezioni regionali non verrà misurata la febbre. Ma non si può recare alle urne con sintomi compatibili con quelli di COVID-19 e con una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo. Per evitare assembramenti verranno disposte aree di attesa e i soggetti deboli, come ad esempio gli anziani, avranno la precedenza. Il Corriere riassume quali sono lepercon l’emergenza: Documento valido, tessera elettorale e mascherina obbligatoria. Questo il kit indispensabile dell’elettore, con cui tra oggi e domani ci si dovrà presentare al seggio per la prima chiamata alle urne nell’era del Covid-19, che coinvolgerà più di 46 milioni di italiani (altri ...

RaiNews : Napoli. Si è rinnovato il miracolo di San Gennaro in un Duomo blindato per le misure anti Covid-19… - repubblica : Ressa sull'autobus, si sale a spinta: 'Così falliscono le misure anti Covid' - CottarelliCPI : Il 'Green Stimulus Index' misura l'impatto ambientale dei programmi di rilancio in risposta all'epidemia di Coronav… - infoitinterno : Elezioni, misure di sicurezza anti Covid a tutela della salute pubblica: protocollo comunale - infoitinterno : Referendum ed elezioni 2020, tutte le misure anti Covid per votare in sicurezza oggi e domani -