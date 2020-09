"Le elezioni della paura", colpa del governo. Voto falsato? Il pesantissimo dubbio di Mannheimer (Di domenica 20 settembre 2020) Renato Mannheimer ha commentato con Il Giornale questo strano appuntamento elettorale, reso tale dalla presenza del coronavirus, che è tornato a circolare con una certa insistenza in tutta Italia, seppur con una mortalità e una gravità assolutamente non paragonabile a quella dei mesi del lockdown. “paura di andare a votare? In effetti ce l'ho”, ha dichiarato il noto sondaggista: “Indosserò la mascherina e osserverò la dovuta distanza dagli altri. D'altronde anche quando vado a cena fuori ho sempre la mascherina con me”. Ciò non toglie che per le elezioni è uno scenario inedito, quello della convivenza con una malattia infettiva: “Lo è senz'altro. Saranno elezioni condizionate dalla paura. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Renatoha commentato con Il Giornale questo strano appuntamento elettorale, reso tale dalla presenza del coronavirus, che è tornato a circolare con una certa insistenza in tutta Italia, seppur con una mortalità e una gravità assolutamente non paragonabile a quella dei mesi del lockdown. “di andare a votare? In effetti ce l'ho”, ha dichiarato il noto sondaggista: “Indosserò la mascherina e osserverò la dovuta distanza dagli altri. D'altronde anche quando vado a cena fuori ho sempre la mascherina con me”. Ciò non toglie che per leè uno scenario inedito, quelloconvivenza con una malattia infettiva: “Lo è senz'altro. Sarannocondizionate dalla. La ...

repubblica : Usa, addio a Ruth Bader Ginsburg, giudice icona liberal della Corte Suprema. Ultime volontà: 'Sostituitemi dopo le… - MediasetTgcom24 : Regionali 2020, la campagna elettorale si chiude nel segno della Toscana #elezioni2020 - SusannaCeccardi : ??? ELEZIONI #REGIONALI TOSCANA, COME SI VOTA Fai una croce sul nome Susanna Ceccardi e una croce su uno dei simbol… - iperwild : RT @vfeltri: Il presidente dell’ordine Lombardo dei giornalisti, cui mi onoro di non appartenere più, essendomi dimesso per disgusto, pare… - infoitinterno : Elezioni Comunali, l’affluenza alle 12 nei centri della provincia di Reggio Calabria -