L' antiabortista Amy Coney Barrett al posto di Ginsburg | la tentazione di Trump

(Di domenica 20 settembre 2020) La scomparsa di Ruth Bader, giudice liberal della Corte Suprema nominata da Bill Clinton nel 1993, è arrivata come una deflagrazione nella corsa alla Casa Bianca, quando all’election day mancano poco più di sei settimane. D’improvviso la pandemia, i contrasti razziali, il riscaldamento climatico – i tre grandi assi della campagna elettorale – sono passati in sottofondo, surclassati nell’agenda politica dalla furiosa battaglia per la Corte Suprema. Donaldnon ha nessuna intenzione di lasciare ilvacante fino a dopo le elezioni, come gli chiedono i democratici ma anche alcuni membri del suo stesso partito: sabato, durante un comizio a Fayetteville in Carolina del Nord, il presidente ha anticipato che annuncerà la nomina “la prossima settimana”, e che si ...