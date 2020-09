L'affluenza alle 23 è sopra il 40%: cosa dicono i numeri del voto (Di domenica 20 settembre 2020) Secondo i dati parziali del Viminale, alle 23 l'affluenza alle urne in Italia, per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, è del 39,53%. Sul sito del ministero dell'Interno dedicato alle consultazioni, è riportato l'ultimo dato della giornata elettorale per ora aggiornato a 4.284 sezioni su 7.903. alle 19 era stato di poco superiore al 30 per cento. Se il trend di voto registrato oggi dovesse continuare, è molto probabile che lunedì si superi la soglia del 50% dei votanti che però non è necessaria per la validità della consultazione popolare dal momento che si tratta di un referendum confermativo per il quale non ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) Secondo i dati parziali del Viminale,23 l'urne in Italia, per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari,; del 39,53%. Sul sito del ministero dell'Interno dedicatoconsultazioni,; riportato l'ultimo dato della giornata elettorale per ora aggiornato a 4.284 sezioni su 7.903.19 era stato di poco superiore al 30 per cento. Se il trend diregistrato oggi dovesse continuare,; molto probabile che lunedì si superi la soglia del 50% dei votanti che però non; necessaria per la validità della consultazione popolare dal momento che si tratta di un referendum confermativo per il quale non ...

