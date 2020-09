La Thailandia scende in piazza, traballa mito monarchia. I giovani sfidano il regime: oltre 20 mila in marcia per la democrazia (Di domenica 20 settembre 2020) Una folla di decine di migliaia di persone accanto al palazzo reale di Bangkok, e manifestazioni simili in oltre dieci città all’estero: per il movimento anti-governativo emerso negli ultimi mesi in Thailandia, sono i giorni della definitiva consacrazione. La più grande protesta dal golpe del 2014, con slogan come “Abbasso la dittatura e il feudalesimo, lunga vita al popolo e alla democrazia”, e’ la conferma che per una crescente parte della popolazione, specie tra i giovani, il “Paese dei sorrisi” e’ completamente da rifondare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Una folla di decine di migliaia di persone accanto al palazzo reale di Bangkok, e manifestazioni simili indieci città all’estero: per il movimento anti-governativo emerso negli ultimi mesi in, sono i giorni della definitiva consacrazione. La più grande protesta dal golpe del 2014, con slogan come “Abbasso la dittatura e il feudalesimo, lunga vita al popolo e alla”, e’ la conferma che per una crescente parte della popolazione, specie tra i, il “Paese dei sorrisi” e’ completamente da rifondare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (La Thailandia scende in piazza, traballa mito monarchia. I giovani sfidano il regime: oltre 20 mila in marcia per… - sibilla75 : 38 aerei per un sovrano: la Thailandia scende in piazza contro le spese folli del re. Viva la Thailandia in rivoluz… -

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia scende La Thailandia scende in piazza, traballa mito monarchia. I giovani sfidano il regime: oltre 20 mila in marcia… Il Fatto Quotidiano La Thailandia scende in piazza, traballa mito monarchia

In oltre 20 mila pro democrazia, i giovani sfidano il regime ...

Bangkok fa la rivoluzione La "meglio gioventù" sfida il re (e la prigione)

Bangkok. Ieri migliaia di persone si sono radunate a Bangkok per manifestare il proprio dissenso contro il governo del generale Prayuth Chan-ocha - al potere dal 2014 dopo aver guidato il golpe - e co ...

Thailandia, migliaia in piazza contro governo e monarchia

Nuove elezioni e una nuova Costituzione. E' ciò che chiedono le migliaia di manifestanti anti-governativi e contrari alla Monarchia in Thailandia. Le persone scese in piazza sono riuscite ad arrivare ...

In oltre 20 mila pro democrazia, i giovani sfidano il regime ...Bangkok. Ieri migliaia di persone si sono radunate a Bangkok per manifestare il proprio dissenso contro il governo del generale Prayuth Chan-ocha - al potere dal 2014 dopo aver guidato il golpe - e co ...Nuove elezioni e una nuova Costituzione. E' ciò che chiedono le migliaia di manifestanti anti-governativi e contrari alla Monarchia in Thailandia. Le persone scese in piazza sono riuscite ad arrivare ...