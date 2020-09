“La sera del pestaggio”. Willy, un video esclusivo i fratelli Bianchi prima della morte del ragazzo: cosa è successo (Di domenica 20 settembre 2020) I fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, poco prima del pestaggio hanno fatto un video. In un filmato esclusivo pubblicato dalle Iene.it si vedono i fratelli Bianchi poche ore prima del pestaggio che ha portato alla morte di Willy Duarte, il 21enne morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. Il video è composto da due storie Instagram pubblicate sul profilo di Gabriele Bianchi. Le immagini – spiegano le Iene – sarebbero state pubblicate intorno alla mezzanotte del giorno della morte di Willy Duarte, quindi circa tre ore prima del pestaggio. “Nella prima story i ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 settembre 2020) I, Marco e Gabriele, pocodel pestaggio hanno fatto un. In un filmatopubblicato dalle Iene.it si vedono ipoche oredel pestaggio che ha portato alladiDuarte, il 21enne morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. Ilè composto da due storie Instagram pubblicate sul profilo di Gabriele. Le immagini – spiegano le Iene – sarebbero state pubblicate intorno alla mezzanotte del giornodiDuarte, quindi circa tre oredel pestaggio. “Nellastory i ...

romeoagresti : Qualche dubbio da sciogliere per #Pirlo in vista della sfida di domani sera contro la #Samp: Danilo, Bonucci, Chiel… - AntoVitiello : Il #Milan, in seguito all'ordinanza della Regione Lombardia di apertura degli impianti sportivi al pubblico, sta va… - Open_gol : La sera del 10 settembre Beppe Grillo era stato attaccato da Paolo del Debbio per aver aggredito un giornalista di… - VadoABere : Scusate, avevo sentito al telegiornale di ieri sera che bisognava abbassare la mascherina per essere identificati,… - ChristianFalci1 : @max74volpato Capellino comprato da mio padre la sera della finale con lo Steaua Bucarest ...avevo 5 anni ????...che tempi -

Ultime Notizie dalla rete : “La sera Filippo massacrato dai bulli: «Per i ragazzi picchiare è una moda» Corriere della Sera