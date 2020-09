La seconda ondata in Francia: altro giorno sopra i 10 mila positivi e 311 morti. Nel Regno Unito quasi 4 mila nuovi casi (Di domenica 20 settembre 2020) La Francia e il Regno Unito sono ancora alle prese con la seconda ondata di Coronavirus. L’aumento nelle ultime 24 ore è stato rispettivamente di 10.569 e 3.899 nuovi casi positivi. Meno in Francia dopo il picco di ben 13.498 registrato ieri, ma si tratta comunque di un aumento significativo. Il Paese ha anche registrato 311 morti da ieri, un numero in crescita rispetto ai giorni precedenti, mentre nel Regno Unito hanno perso la vita a causa del Coronavirus altre 18 persone. Il numero totale di decessi a causa del Covid dovrebbe essere pari a 41.777 nel Paese anche se, come scrive The Guardian, l’ente nazionale di statistica britannico ha pubblicato dei ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020) Lae ilsono ancora alle prese con ladi Coronavirus. L’aumento nelle ultime 24 ore è stato rispettivamente di 10.569 e 3.899. Meno indopo il picco di ben 13.498 registrato ieri, ma si tratta comunque di un aumento significativo. Il Paese ha anche registrato 311da ieri, un numero in crescita rispetto ai giorni precedenti, mentre nelhanno perso la vita a causa del Coronavirus altre 18 persone. Il numero totale di decessi a causa del Covid dovrebbe essere pari a 41.777 nel Paese anche se, come scrive The Guardian, l’ente nazionale di statistica britannico ha pubblicato dei ...

Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - WRicciardi : Perché la Francia non riesce a contenere la seconda ondata di Covid - AmbasciataUSA : Oggi al centro operativo @NSPA_NATO di Taranto la consegna di 200 respiratori donati dagli USA alla @NATO per aiuta… - Open_gol : I dati dalla Francia e il Regno Unito - unmagroio : RT @MaxRibaudo: Un'ottima indicazione su come resistere alla seconda ondata... #SecondWave #SecondLockdown #smartworking -