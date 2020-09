La riconoscete? Ha 37 anni e la mamma è un’attrice molto famosa: sono praticamente identiche (Di domenica 20 settembre 2020) Meryl Streep, non solo una diva del cinema. L’attrice holliwoodiana ha l’arte che scorre nel suo sangue. Continua a trasmettere il gusto per la bellezza anche ai suoi successori, l’attrice è moglie, mamma e persino nonna, e non ha mai perso occasione per trasmettere la passione a tutta la sua famiglia. Vincitrice di tre Oscar e una storia d’amore che sfida lo spietato mondo dello spettacolo e del gossip. I suoi valori e la sua bellezza si possono ritrovare anche nella figlia. Si sposa con lo scultore Don Gummer nel 1978 e da allora non ha mai smesso di amarlo. Meryl Streep ha protetto con tutta se stessa la sua famiglia, trovando sempre l’equilibrio per fare proseguire sui giusti binari vita pubblica e vita privata. Non ha mai perso la rotta, la bussola di Meryl ha dato sempre la giusta direzione da seguire. E dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Meryl Streep, non solo una diva del cinema. L’attrice holliwoodiana ha l’arte che scorre nel suo sangue. Continua a trasmettere il gusto per la bellezza anche ai suoi successori, l’attrice è moglie,e persino nonna, e non ha mai perso occasione per trasmettere la passione a tutta la sua famiglia. Vincitrice di tre Oscar e una storia d’amore che sfida lo spietato mondo dello spettacolo e del gossip. I suoi valori e la sua bellezza si posritrovare anche nella figlia. Si sposa con lo scultore Don Gummer nel 1978 e da allora non ha mai smesso di amarlo. Meryl Streep ha protetto con tutta se stessa la sua famiglia, trovando sempre l’equilibrio per fare proseguire sui giusti binari vita pubblica e vita privata. Non ha mai perso la rotta, la bussola di Meryl ha dato sempre la giusta direzione da seguire. E dal ...

