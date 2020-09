La Puglia al voto: 3,5 milioni di elettori chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione, seggi aperti dalle 7 (Di domenica 20 settembre 2020) Regionali Puglia: circa 200 candidati in provincia di Foggia, le donne in campo sono 83 e i candidati presidente otto 27 agosto 2020 Regionali Puglia 20 - 21 settembre: come si vota 20 settembre 2020 ... Leggi su foggiatoday (Di domenica 20 settembre 2020) Regionali: circa 200 candidati in provincia di Foggia, le donne in campo sono 83 e i candidatiotto 27 agosto 2020 Regionali20 - 21 settembre: come si vota 20 settembre 2020 ...

ItaliaViva : In Puglia il voto utile è quello che guarda al futuro. Per questo il 20 e 21 settembre votiamo convinti Italia Viva… - gennaromigliore : Campania, Toscana, Liguria, Veneto, Marche e Puglia. De Luca, Giani, Massardo, Sbrollini, Mangialardi e Scalfarotto… - TeresaBellanova : Il 20 e 21 Settembre, l'unico voto utile alle elezioni regionali in Puglia è per @ivanscalfarotto.… - INapodano : RT @giamma71: - giacomo_81 : Ho perso più tempo a ripiegare la scheda elettorale (regione Puglia), che per fare la fila, autenticazione e voto.… -