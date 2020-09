La protesta è donna, anziana arrestata a Minsk. Il suo nome è Nina Bahinskaya, 73 anni, era in testa al corteo contro Lukashenko (Di domenica 20 settembre 2020) Uomini in divisa verde e nera, agenti del regime bielorusso, arrestano una icona dell’oppisizione: Nina Bahinskaya, 73 anni, è stata fermata assieme ad altre cento donne che a Minsk hanno marciato per chiedere le dimissioni del presidente Alexander Lukashenko. Una marcia quasi al femminile, duemila circa le persone che sono scese per le strade della capitale. Il video dell’arresto e dei diversi tentativi di colluttazione con gli agenti della donna sono state pubblicate dalla piattaforma indipendente Tut.by. L'articolo La protesta è donna, anziana arrestata a Minsk. Il suo nome è Nina Bahinskaya, 73 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Uomini in divisa verde e nera, agenti del regime bielorusso, arrestano una icona dell’oppisizione:, 73, è stata fermata assieme ad altre cento donne che ahanno marciato per chiedere le dimissioni del presidente Alexander. Una marcia quasi al femminile, duemila circa le persone che sono scese per le strade della capitale. Il video dell’arresto e dei diversi tentativi di colluttazione con gli agenti dellasono state pubblicate dalla piattaforma indipendente Tut.by. L'articolo La. Il suo, 73 ...

ilfattovideo : La protesta è donna, anziana arrestata a Minsk. Il suo nome è Nina Bahinskaya, 73 anni, era in testa al corteo cont… - serenoccia : le donne usano tattiche di protesta e sabotaggio innovative frutto della consapevolezza riguardo al proprio ruolo d… - GoodMorningIT : La protesta è donna | Election day in Italia | Sì ai tifosi negli stadi | Trump vuole nominare il sostituto di Ruth… - alessi_deanna : RT @universo_577: Continua la mia protesta silenziosa attraverso questi esempi contro lo scempio di questo social,dove sembrerebbe normale… - maya_bina : @myrtamerlino Nessuno protesta però per lo scempio della scuola Italiana. Da donna laureata in ingegneria 35 anni f… -