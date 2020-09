La partita di Zaia in Veneto, ma si gioca anche per futuro Lega (Di domenica 20 settembre 2020) In Veneto è un vero e proprio election day. Domani e lunedì si vota non solo per le regionali ed il referendum, anche per le amministrative: vanno alle urne città come Venezia, per il sindaco, e Verona per le suppletive al Senato. I riflettori sono puntati su Luca Zaia, candidato a succedere a se stesso per la terza volta a Palazzo Balbi, la sede della Regione, ma anche ad accreditarsi come leader moderato della Lega e del centrodestra, ancorchè lui continui a ripetere che gli interessano solo il Veneto e l`autonomia. Lo sostiene l`intero centrodestra, le cui anime hanno un solo problema: di essere `cannibalizzate` dalla Lista Zaia, la Lega compresa. Perfino qualche esponente del Pd, seppur periferico, è arrivato a ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 settembre 2020) Inè un vero e proprio election day. Domani e lunedì si vota non solo per le regionali ed il referendum,per le amministrative: vanno alle urne città come Venezia, per il sindaco, e Verona per le suppletive al Senato. I riflettori sono puntati su Luca, candidato a succedere a se stesso per la terza volta a Palazzo Balbi, la sede della Regione, maad accreditarsi come leader moderato dellae del centrodestra, ancorchè lui continui a ripetere che gli interessano solo ile l`autonomia. Lo sostiene l`intero centrodestra, le cui anime hanno un solo problema: di essere `cannibalizzate` dalla Lista, lacompresa. Perfino qualche esponente del Pd, seppur periferico, è arrivato a ...

