La Domenica Sportiva su Rai2 in diretta (Di domenica 20 settembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE23.30 Servizio su Sassuolo-Cagliari. 23.28 Volpi dice che Allegri potrebbe prendere il posto di Fonseca sulla panchina della Roma. E mostra le immagini di Allegri a Ballando con le stelle, che interrogato sul tema dice: "Vediamo, non si sa". pubblicato su TVBlog.it 20 settembre 2020 23:12. Leggi su blogo (Di domenica 20 settembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE23.30 Servizio su Sassuolo-Cagliari. 23.28 Volpi dice che Allegri potrebbe prendere il posto di Fonseca sulla panchina della Roma. E mostra le immagini di Allegri a Ballando con le stelle, che interrogato sul tema dice: "Vediamo, non si sa". pubblicato su TVBlog.it 20 settembre 2020 23:12.

MirkoZapparoli : RT @melomonaco86: Cioè la domenica sportiva ha ignorato il fallo di mano di bonucci, e ora ci fa la lezione su un episodio di parma napoli.… - MirkoZapparoli : RT @antoniofallanca: Dopo la partita tra Juventus e Sampdoria nessun riferimento a due mancati interventi arbitrali: la manata di Chiellini… - zazoomblog : La Domenica Sportiva su Rai2 in diretta - #Domenica #Sportiva #diretta - MirkoZapparoli : RT @Matteo_003: A La Domenica Sportiva, nella sintesi di #JuveSamp tralasciando l'episodio del braccio di Bonucci. Rientrati in studio il c… - toysblogit : La Domenica Sportiva su Rai2 in diretta -