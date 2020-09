(Di lunedì 21 settembre 2020) La, anche con la 3337esima puntata, resta prevedibilmente nel solco della tradizione della televisione pubblica. Il racconto della prima giornata di Serie A si snoda in un programma carente di ritmo e, soprattutto, di colore. Eppure, dall'alto della sua esperienza e autorevolezza, si conferma brillante alla conduzione della trasmissione, impaginata con la classica formula dell'alternanza tra servizi della redazionee commenti in studio - un po' intorpiditi - dei non freschissimi Tardelli, Pecci e Civoli.La sintesi del posticipo Juventus-Sampdoria viene proposta in apertura di puntata, le attese dichiarazioni del neo allenatore bianconero Pirlo, invece, arrivano molto tardi, dopo oltre un'ora di diretta (e quasi mezz'ora dopo quelle pronunciate in diretta su Sky ...

toysblogit : La Domenica Sportiva 2020 incolore, tra opinionisti sonnacchiosi, interviste 'tardive' e la… - SantellaMarco : RT @Matteo_003: A La Domenica Sportiva, nella sintesi di #JuveSamp tralasciando l'episodio del braccio di Bonucci. Rientrati in studio il c… - GalantoMassimo : La Domenica Sportiva 2020 incolore, tra opinionisti sonnacchiosi, interviste 'tardive' e la garanzia Jacopo Volpi… - T_Russo_ : RT @Matteo_003: A La Domenica Sportiva, nella sintesi di #JuveSamp tralasciando l'episodio del braccio di Bonucci. Rientrati in studio il c… - ania_joe : A cazzate la domenica sportiva supera Sky -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Sportiva

Debutto in trasferta in Emilia sul campo del Forlì per il Seravezza Pozzi Il derbissimo della Versilia in scen alla 12ª giornata Viareggio Il Seravezza Pozzi in trasferta sul campo del ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...grosseto Dopo sei lunghi interminabili mesi di forzato stop il calcio si rimette in moto e si torna a una domenica che assume le sembianze di essere quasi normale. Il “quasi normale” è motivato dal fa ...