La dilatazione dell' Io di Carrère nel suo ultimo ' Yoga' | vertigini oltre ogni limite terapeutico

(Di domenica 20 settembre 2020) Seduti, in silenzio, immobili. La meditazione è ciò che passa nella coscienza durante il tempo in cui si è seduti, in silenzio, immobili. La meditazione è far nascere all’interno di sé un testimone capace di osservare il turbine di pensieri senza lasciarsi trasportare da essi. La meditazione è liberarsia propria identità. La meditazione è la noia. La meditazione è scoprire che si può essere altro senza dirsi continuamente: io! io! io! La meditazione è accettare tutto ciò che accade. La meditazione è smetterla di raccontarsie balle.È un’operazione di vertigine letteraria, quella realizzata da Emmanuel Carrère con questo suo ”” che domina la rentrée editoriale francese e si impone senza ...