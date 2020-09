La confessione choc di Valentina Persia a Domenica Live

Leggi su yeslife

(Di domenica 20 settembre 2020)ha sofferto di depressione post partum e ha raccontato di non aver provato subito la gioia della maternità: “Mi sono sentita in colpa” Visualizza questo post su Instagram Red carpet …(sto sotto casa non a Venezia )…🤣🤣🤣 #redcarpet #festivaldivenezia #troppagente Un post condiviso da(@v) in data: 6 Set … L'articolo proviene da YesLife.it.