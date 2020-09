Koulibaly, adesso può restare. Nessuna offerta ha convinto ADL (Di domenica 20 settembre 2020) Koulibaly verso la permanenza in azzurro Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Kalidou Koulibaly si avvia verso la permanenza a Napoli. Le offerte pervenute per … L'articolo Koulibaly, adesso può restare. Nessuna offerta ha convinto ADL proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 20 settembre 2020)verso la permanenza in azzurro Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Kalidousi avvia verso la permanenza a Napoli. Le offerte pervenute per … L'articolopuòhaADL proviene da ForzAzzurri.net.

bonko89 : @19max85 @RiccardoValoti @aleaus81 Ma dovrete Dar via koulibaly o adesso o tra un anno i giovani talenti ci vengono… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO RESTA IN AZZURRO, ADL TOGLIE UN BIG DAL MERCATO. PRONTO ANCHE IL RINNOVO. I DETTAGLI >>>>>… - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: La trattativa per portare #Koulibaly al #ManCity va avanti, ci possono essere degli slittamenti anche perché adesso c’è… - SeCiro2 : @Andrea842631710 @VincenzoLombar1 @Maracante @enzogoku69 esattamente, è da folli pensare che il valore di mercato d… - fraaan__tweet : Da Pirlo Master, Ronaldo che fenomeno, Juve su Elsharaawy ma c'è anche Carrasco eh... a giallo Lautaro, Koulibaly p… -