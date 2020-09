Juventus: Szczesny, Dybala e Kulusevski premiati prima della gara con la Sampdoria (Di domenica 20 settembre 2020) Poco prima dell’inizio della partita contro la Sampdoria, la Lega di Serie A ha premiato tre giocatori della Juventus, riconoscimenti relativi alla scorsa stagione sportiva. Nello specifico, Szczesny è stato premiato come miglior portiere, Dybala come miglior giocatore e Kulusevski come miglior giovane. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Pocodell’iniziopartita contro la, la Lega di Serie A ha premiato tre giocatori, riconoscimenti relativi alla scorsa stagione sportiva. Nello specifico,è stato premiato come miglior portiere,come miglior giocatore ecome miglior giovane. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TORINO - L'allievo sfida il maestro. La prima ufficiale di Andrea Pirlo su una panchina lo vede opposto a Claudio Ranieri, il più esperto tra gli allenatori del campionato che parte. La Sampdoria affr ...

LEGA SERIE A - Premiati Szczesny, Dybala e Kulusevski prima di Juventus-Sampdoria

A pochi istanti dal fischio della sfida tra Juventus-Sampdoria, sul campo dell'Allianz Stadium sono stati premiati Wojciech Szczesny, Paulo Dybala e Dejan Kulusevski: durante la serie A 2019-2020, inf ...

Juventus-Sampdoria 0-0 La Diretta Audero salva su Cristiano Ronaldo

La Juventus di Andrea Pirlo è pronta all’esordio. Il nuovo tecnico si affida al 3-5-2 con Danilo, Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny e Pellegrini al posto di Alex sandro infortunato. Claudio Ranie ...

