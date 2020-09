Juventus-Sampdoria oggi in tv: orario e come seguirla in diretta streaming (Di domenica 20 settembre 2020) All’Allianz Stadium si apre ufficialmente la nuova avventura di Andrea Pirlo. È tutto pronto a Torino per l’esordio dell’ex centrocampista bianconero come nuovo allenatore della Juve. Alle ore 20:45 Juventus e Sampdoria scenderanno in campo per giocarsi i primi tre punti del campionato con grande curiosità soprattutto per i nuovi schemi adottati dai padroni di casa. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 di Sky), visibile in streaming su Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto calcio. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) All’Allianz Stadium si apre ufficialmente la nuova avventura di Andrea Pirlo. È tutto pronto a Torino per l’esordio dell’ex centrocampista bianconeronuovo allenatore della Juve. Alle ore 20:45scenderanno in campo per giocarsi i primi tre punti del campionato con grande curiosità soprattutto per i nuovi schemi adottati dai padroni di casa. La partita verrà trasmessa insu Sky Sport Serie A (canale 202 di Sky), visibile insu Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto calcio.

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - DiMarzio : Singoli, formazione e #calciomercato: le parole di #Pirlo alla vigilia di #JuveSamp - sampdoria : ??@SerieA: i blucerchiati per #JuveSamp ?? Per il report completo ?? - TimothyMasika1 : @lubersolz @davidbujjadda @cole_muhairwe @ruthekyak @HMunguryek @Iamturyamusiima @WZahaa @paragonbet @mumsgirl6… - JManiaSite : Stasera si parte e con 1.000 tifosi allo #Stadium: le ultimissime su #JuveSamp e le info per seguire la partita in… -