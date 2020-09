Juventus-Sampdoria, le pagelle: buona la prima per Pirlo. Kulusevski grande rivelazione (Di domenica 20 settembre 2020) Identità e coraggio: queste le due parole chiave che descrivono e rappresentano al meglio l’orchestra diretta dal Maestro Andrea Pirlo. Nella prima di Serie A e nella prima partita da allenatore per il tecnico bresciano, la Juventus dimostra di avere dei giovani dal prospetto molto interessante. Azzardo: la terza parola per questo nuovo corso della Juventus. Primo fra tutti, l’azzardo Frabotta: scelto come cursore mancino di questa squadra, ha pagato un po’ l’inesperienza ma non ha sfigurato vicino ai suoi compagni di reparto. Oppure l’azzardo McKennie, a cui è stata affidata la cabina di regia dal primo minuto. L’impronta di Andrea Pirlo c’è e si vede soprattutto a centrocampo, di cui un tempo era il re indiscusso. Su ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 20 settembre 2020) Identità e coraggio: queste le due parole chiave che descrivono e rappresentano al meglio l’orchestra diretta dal Maestro Andrea. Nelladi Serie A e nellapartita da allenatore per il tecnico bresciano, ladimostra di avere dei giovani dal prospetto molto interessante. Azzardo: la terza parola per questo nuovo corso della. Primo fra tutti, l’azzardo Frabotta: scelto come cursore mancino di questa squadra, ha pagato un po’ l’inesperienza ma non ha sfigurato vicino ai suoi compagni di reparto. Oppure l’azzardo McKennie, a cui è stata affidata la cabina di regia dal primo minuto. L’impronta di Andreac’è e si vede soprattutto a centrocampo, di cui un tempo era il re indiscusso. Su ...

