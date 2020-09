Juventus-Sampdoria, Ferrero: “Con i mille negli stadi inizia nuovo Risorgimento del calcio italiano” (Di domenica 20 settembre 2020) Per la prima volta dopo il lockdown, torna il pubblico in Serie A.Dopo mesi di chiusura, gli stadi, sono finalmente pronti a riaccogliere i tifosi. Gli eventi sportivi all'aperto non saranno più, dunque, off-limits, ma potranno essere seguiti da un numero ristretto di spettatori: da quest’oggi, domenica 20 settembre, infatti, in ogni partita del campionato di massima serie, potranno essere ammessi mille spettatori. La decisione - provvisoria quanto a forme e cifre - è stata presa nel corso di un incontro convocato dal ministro Boccia con le Regioni, in presenza dei ministri Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora, dopo che Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto avevano firmato ordinanze per la riapertura parziale degli impianti. Un primo importantissimo passo verso la normalità, a patto e condizione che vengano ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) Per la prima volta dopo il lockdown, torna il pubblico in Serie A.Dopo mesi di chiusura, gli, sono finalmente pronti a riaccogliere i tifosi. Gli eventi sportivi all'aperto non saranno più, dunque, off-limits, ma potranno essere seguiti da un numero ristretto di spettatori: da quest’oggi, domenica 20 settembre, infatti, in ogni partita del campionato di massima serie, potranno essere ammessispettatori. La decisione - provvisoria quanto a forme e cifre - è stata presa nel corso di un incontro convocato dal ministro Boccia con le Regioni, in presenza dei ministri Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora, dopo che Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto avevano firmato ordinanze per la riapertura parziale degli impianti. Un primo importantissimo passo verso la normalità, a patto e condizione che vengano ...

