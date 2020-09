Juventus-Sampdoria 3-0, le pagelle di CalcioWeb: botto Kulusevski, Ronaldo si sblocca nel finale (Di domenica 20 settembre 2020) Juventus-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Buona la prima per Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. I bianconeri hanno superato all’esordio la Sampdoria, sono arrivate interessanti indicazioni. Sorprese iniziali, i padroni di casa con il giovane Fabrotta, blucerchiati senza Quagliarella. In avvio molto meglio la Juventus che va vicino al gol in diverse occasioni, la rete è nell’aria e arriva con Kulusevski, tiro perfetto a giro dell’ex Parma. C’è una sola squadra in campo, traversa di Cristiano Ronaldo ed anche in altre occasioni il portoghese è poco lucido. La squadra di Ranieri ci prova, ma senza essere pericolosa nonostante l’ingresso di Quagliarella. Nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020), ledi– Buona la prima per Andrea Pirlo sulla panchina della. I bianconeri hanno superato all’esordio la, sono arrivate interessanti indicazioni. Sorprese iniziali, i padroni di casa con il giovane Fabrotta, blucerchiati senza Quagliarella. In avvio molto meglio lache va vicino al gol in diverse occasioni, la rete è nell’aria e arriva con, tiro perfetto a giro dell’ex Parma. C’è una sola squadra in campo, traversa di Cristianoed anche in altre occasioni il portoghese è poco lucido. La squadra di Ranieri ci prova, ma senza essere pericolosa nonostante l’ingresso di Quagliarella. Nel ...

