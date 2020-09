Juventus, Pirlo è già leader: “non voglio fare copia e incolla da nessuno”, interessanti indicazioni tattiche (Di domenica 20 settembre 2020) Esordio importante della Juventus in Serie A, i bianconeri hanno vinto con il netto risultato di 3-0 contro la Sampdoria. Al fischio finale si è presentato ai microfoni di Sky Sport il tecnico Andrea Pirlo. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa siamo calati un po’ fisicamente. Siamo rimasti lucidi nei momenti decisivi, loro sono venuti per coprire tutti i varchi e ripartire ma siamo stati bravi a gestire le loro ripartenze. Non voglio fare un copia e incolla, ma prenderò spunto dalle squadre che hanno impressionato me e il calcio mondiale. Non abbiamo avuto molto tempo per la sosta delle Nazionali, abbiamo fatto solo un’amichevole col Novara ma già oggi si è visto qualcosa. Ci vorrà del tempo per assimilare, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) Esordio importante dellain Serie A, i bianconeri hanno vinto con il netto risultato di 3-0 contro la Sampdoria. Al fischio finale si è presentato ai microfoni di Sky Sport il tecnico Andrea. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa siamo calati un po’ fisicamente. Siamo rimasti lucidi nei momenti decisivi, loro sono venuti per coprire tutti i varchi e ripartire ma siamo stati bravi a gestire le loro ripartenze. Nonun, ma prenderò spunto dalle squadre che hanno impressionato me e il calcio mondiale. Non abbiamo avuto molto tempo per la sosta delle Nazionali, abbiamo fatto solo un’amichevole col Novara ma già oggi si è visto qualcosa. Ci vorrà del tempo per assimilare, ...

