Juventus, Paratici: “Pirlo un predestinato, nessuna situazione Dzeko. Mercato? Sappiamo cosa vogliamo” (Di domenica 20 settembre 2020) A tutto Fabio Paratici.Prosegue incessante il lavoro della dirigenza della "Vecchia Signora", per piazzare gli ultimi colpi di Mercato in grado di garantire alla Juventus un campionato di vertice A fare il punto della situazione - toccando i temi più caldi in casa bianconera - è il ds Fabio Paratici, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" a pochi istanti dalla sfida dell'Allianz Stadium contro la Sampdoria."Pjaca? Ci fa molto piacere vedere Pjaca segnare. Siamo molto felici, è un giocatore di grandissima qualità. E' un ragazzo speciale, ha avuto parecchi infortuni e speriamo che quest'anno possa tornare a essere quello che è. Abbiamo grandissima fiducia in lui e crediamo che Genova sia il posto giusto per dimostrare le sue qualità. Pellegrini? E' un ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) A tutto Fabio.Prosegue incessante il lavoro della dirigenza della "Vecchia Signora", per piazzare gli ultimi colpi diin grado di garantire allaun campionato di vertice A fare il punto della- toccando i temi più caldi in casa bianconera - è il ds Fabio, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" a pochi istanti dalla sfida dell'Allianz Stadium contro la Sampdoria."Pjaca? Ci fa molto piacere vedere Pjaca segnare. Siamo molto felici, è un giocatore di grandissima qualità. E' un ragazzo speciale, ha avuto parecchi infortuni e speriamo che quest'anno possa tornare a essere quello che è. Abbiamo grandissima fiducia in lui e crediamo che Genova sia il posto giusto per dimostrare le sue qualità. Pellegrini? E' un ...

