Juventus | Paratici | “Dzeko? Valutiamo diverse situazioni Suarez? Tempi troppo lunghi”

"Non c'è una situazione Dzeko ma diverse situazioni legate all'attaccante. Abbiamo bisogno di un giocatore in quel ruolo, lavoreremo per ottenerlo con grande calma. Suarez? Va escluso dalla lista perché le Tempistiche per la cittadinanza sono superiori alla scadenza per mercato e lista Champions. Non è stato vicino, quando ci è stata prospettata la possibilità Suarez, l'abbiamo valutata. Abbiamo bene in mente l'identikit dell'attaccante. Ci sono tanti obiettivi, anche se per il momento cerchiamo solo un attaccante". Queste le dichiarazioni del direttore sportivo Fabio Paratici nel pre partita di Juventus-Sampdoria, match della prima giornata di Serie A 2020/2021, a proposito delle prossime ...

