Juventus, Paratici avrebbe chiamato Suarez per liberarlo e spinge per Dzeko, Rumors, (Di domenica 20 settembre 2020) Per questo motivo, stando a quanto afferma La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici avrebbe chiamato l'uruguaiano per liberarlo da ogni impegno con la Juventus . Adesso, però, il Chief Football ... Leggi su it.blastingnews (Di domenica 20 settembre 2020) Per questo motivo, stando a quanto afferma La Gazzetta dello Sport, Fabiol'uruguaiano perda ogni impegno con la. Adesso, però, il Chief Football ...

Gazzetta_it : La telefonata: #Paratici 'libera' #Suarez. Niente #Juve, dove va il #Pistolero? - Sport_Mediaset : #Juventus avanti su #Dzeko: 17 milioni e sarà bianconero. La trattativa con #Milik non si sblocca e Paratici pensa… - ZZiliani : Luca Pellegrini non convocato per Juventus-Sampdoria. E niente, proprio non ce la fa Paratici a vendere De Sciglio. - zazoomblog : Juventus Paratici avrebbe chiamato Suarez per liberarlo e spinge per Dzeko Rumors - #Juventus #Paratici #avrebbe… - balza126 : PARATICI LEVATI DAL CAZZO #Juventus #JuveSamp -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Paratici Mercato Juve, Paratici rinforza gli esterni: sondaggio per un colpo a sorpresa Juventus News 24 Calciomercato Juventus, colpo dal Real: CR7 pazzo dell’idea

Il calciomercato della Juventus può infiammarsi attorno al nome di Marcelo. Il talento brasiliano può sbarcare in Serie A, per la Juve è più di un sogno. Non è un momento positivo per quel che riguard ...

Juventus, ESCLUSIVO: pressing per Dzeko, Giroud sullo sfondo. E Milik…

Napoli e Roma continuano a trattare per Milik, e la Juventus attende impaziente: se Dzeko non si sblocca, i bianconeri vireranno su Giroud Prima i dubbi del polacco, poi le pendenze col Napoli, infine ...

Juventus Dzeko, frenata improvvisa: possibile virata

Un braccio di ferro per questioni legali e di diritti all’immagine che spinge Paratici a sondare altri obiettivi. Juventus Dzeko, un affare che si complica. Juventus, tutte le alternative a Dzeko. La ...

Il calciomercato della Juventus può infiammarsi attorno al nome di Marcelo. Il talento brasiliano può sbarcare in Serie A, per la Juve è più di un sogno. Non è un momento positivo per quel che riguard ...Napoli e Roma continuano a trattare per Milik, e la Juventus attende impaziente: se Dzeko non si sblocca, i bianconeri vireranno su Giroud Prima i dubbi del polacco, poi le pendenze col Napoli, infine ...Un braccio di ferro per questioni legali e di diritti all’immagine che spinge Paratici a sondare altri obiettivi. Juventus Dzeko, un affare che si complica. Juventus, tutte le alternative a Dzeko. La ...