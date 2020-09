Juventus Locatelli, Carnevali gela i tifosi bianconeri (Di domenica 20 settembre 2020) Il d.s del Sassuolo, Giovanni Carenvali, ha parlato tramite i microfoni di Sky Sport delle trattative che riguardano il club e dell’interesse della Juventus per Manuel Locatelli. Il centrocampista, seguitissimo anche dall’Inter, è stato blindato dal direttore sportivo così come Jeremie Boga. Quest’ultimo molto corteggiato dal Napoli. Juventus: le parole di Carnevali su Locatelli L’ex Milan sarà dunque ancora al Sassuolo per questa stagione. Svaniscono le speranze per il club di Agnelli di portarlo ala Continassa. Le parole di Carnevali: Leggi anche:Juventus Sampdoria streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta “Il mercato è ancora lungo, dobbiamo aspettare fino al 5 ottobre. Ma la speranza è che i ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 settembre 2020) Il d.s del Sassuolo, Giovanni Carenvali, ha parlato tramite i microfoni di Sky Sport delle trattative che riguardano il club e dell’interesse dellaper Manuel. Il centrocampista, seguitissimo anche dall’Inter, è stato blindato dal direttore sportivo così come Jeremie Boga. Quest’ultimo molto corteggiato dal Napoli.: le parole disuL’ex Milan sarà dunque ancora al Sassuolo per questa stagione. Svaniscono le speranze per il club di Agnelli di portarlo ala Continassa. Le parole di: Leggi anche:Sampdoria streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta “Il mercato è ancora lungo, dobbiamo aspettare fino al 5 ottobre. Ma la speranza è che i ...

Jiraiya93149929 : @romeoagresti @GoalItalia Locatelli to Juventus? - StoriaAmore79 : Juve, colpo di scena: Pogba in bianconero, spunta la data del suo arrivo a Torino! IL COLPO?… - berttrauttman : #Juventus #mercato La rosa ha bisogno di almeno un altro giocatore a centrocampo #Locatelli sembra il profilo giu… - Gabri_Juventus : @Gloria_juve E c'è gente che si lamenta dicendo le squadre della serie A sono pieni di stranieri, ma grazie, per Th… -